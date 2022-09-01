İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Steven Gerrard'ın yönetimindeki Aston Villa kozlarını paylaştı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 2-1 kazanırken goller 31. dakikada Gabriel Jesus ve 77. dakikada Gabriel Martinelli'den geldi. Aston Villanın tek golü ise 74. dakikada Douglas Luiz'in köşe vuruşundan direkt olarak ağlara gönderdiği gol ile geldi.

Bu sonuçla beraber bu sezon çıktığı 5 lig maçını da kazanıp puanını 15'e yükselten Arsenal liderliğini sürdürürken, Aston Villa 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Manchester United'a konuk olurken Aston Villa kendi sahasında Manchester City'i konuk edecek.