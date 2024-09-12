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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal Arteta'yla uzattı - Futbol Haberleri

        Arsenal Arteta'yla uzattı

        İngiliz devi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:12
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        Arsenal Arteta'yla uzattı!
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        Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'yla devam etme kararı aldı.

        Arsenal, Mikel Arteta'nın 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 3 yıl uzatma konusunda anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

        2019'dan beri Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta, 234 maçta 142 galibiyet, 35 beraberlik ve 57 mağlubiyet aldı.

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