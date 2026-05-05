        Haberler Bilgi Spor Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal - Atletico Madrid maçı TRT 1 canlı izle

        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor! Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final rövanş mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanan ilk mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Skor avantajını kapan tarafın finale yükseleceği mücadele öncesinde, Arsenal - Atletico Madrid maçının saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından mercek altına alınan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, "Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Arsenal - Atletico Madrid maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 19:41 Güncelleme:
        1

        Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Arsenal - Atletico Madrid maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Arsenal, İspanyol takımları ile oynadığı son 8 Şampiyonlar Ligi maçında 7 galibiyet 1 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Grup aşamasını da namağlup tamamlayan İngiliz devi, Devler Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor. Peki, Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? İşte Arsenal - Atletico Madrid maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

        2

        ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Arsenal - Atletico Madrid maçı 5 Mayıs Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

        Arsenal - Atletico Madrid maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        4

        ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Atletico Madrid maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        5

        İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

        Atletico Madrid, çeyrek finalde güçlü rakibi Barcelona’yı eleyerek yarı finale yükseldi ve taraftarı önünde ilk maçta avantaj yakalamayı hedefliyor. Diego Simeone’nin öğrencileri savunma disiplini ve hızlı geçiş oyunuyla dikkat çekiyor. Özellikle iç saha performansıyla öne çıkan İspanyol ekibi, Metropolitano’da rakiplerine kolay fırsat vermiyor.

        İki takımın son karşılaşmalarında dengeli bir tablo dikkat çekerken, bazı kaynaklarda Arsenal’in son randevuda 4-0’lık galibiyeti öne çıkarılıyor. Ancak yarı final atmosferi çok farklı bir mücadele vaat ediyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Rakibine üstün gelen taraf Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Gyökeres, Martinelli

        Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Alvarez, Griezmann

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
