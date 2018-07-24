Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Alman milli takımını, ırkçılığa uğradığı gerekçesiyle bırakmasının yankıları sürerken, yıldız oyuncunun kulübü Arsenal bir kez daha "Özil'in yanındayız" mesajı verdi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

İngiliz kulübün İletişim Direktörü Mark Gonnella Habertürk'ten Nalan Koçak'a şu açıklamayı yaptı: "Tüm söyleyebileceğim şu: Kulüp olarak, saha içinde ve dışında, daima çeşitliliği savunduk ve buna değer verdik. Bu, kulüp olarak taşıdığımız değerlerin büyük bir kısmını oluşturuyor. Mesut bizim için çok önemli bir oyuncu. Futboluna odaklanması ve başarılı bir sezon geçirmesi için ihtiyacı olan tüm desteği sağlayacağız."

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