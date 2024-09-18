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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal'e Odegaard'dan kötü haber - Futbol Haberleri

        Arsenal'e Odegaard'dan kötü haber

        Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, Norveçli yıldız Martin Odegaard'ın bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 21:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:40
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        Arsenal'e Odegaard'dan kötü haber!
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        Arsenal'de top koşturan Norveçli oyuncu Martin Odegaard'dan kötü haber geldi.

        ARTETA'DAN ODEGAARD AÇIKLAMASI

        İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, "Martin Odegaard'ın ayak bileğindeki bağlardan birinde hasar var. Bir süre bizimle olmayacak. Umarım aylar sürmez, göreceğiz. Onu özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ülkesi Norveç'in Avusturya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

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