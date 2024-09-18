Arsenal'e Odegaard'dan kötü haber
Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, Norveçli yıldız Martin Odegaard'ın bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Giriş: 18.09.2024 - 21:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:40
Arsenal'de top koşturan Norveçli oyuncu Martin Odegaard'dan kötü haber geldi.
ARTETA'DAN ODEGAARD AÇIKLAMASI
İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, "Martin Odegaard'ın ayak bileğindeki bağlardan birinde hasar var. Bir süre bizimle olmayacak. Umarım aylar sürmez, göreceğiz. Onu özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ülkesi Norveç'in Avusturya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.
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