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İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda orta sahaya takviye yapmak isteyen Topçular, Brighton forması giyen Moises Caicedo için 70 milyon euroluk (yaklaşık 1 milyar 430 milyon TL) teklifte bulundu.

Brighton ise Arsenal'in yaptığı bu teklife olumsuz yanıt verdi. İngiliz ekibi, daha önce Chelsea'nin yaptığı 65 milyon euroluk teklifi de reddetmişti.

Brighton'ın Ekvadorlu orta saha için en az 85 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Arsenal'in transferi için girişimlerini sürdürdüğü 21 yaşındaki genç yetenek, bu sezon 21 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.