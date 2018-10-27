Arsenal Kyiv - Shakhtar Donetsk maçı istatistikleri

Arsenal Kyiv ve Shakhtar Donetsk, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 7 puanlı Arsenal Kyiv 12. sırada bulunuyor, Shakhtar Donetsk 31 puana sahip ve 1. sırada. Arsenal Kyiv, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shakhtar Donetsk, geride kalan 1 maçta 1 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

İddaa'da 337 kodlu maçı oynayanlar; Arsenal Kyiv galibiyet oranı 6.00, beraberlik oranı 4.20, Shakhtar Donetsk galibiyet oranı 1.20.

Arsenal Kyiv son hafta oynanan Shakhtar Donetsk maçında 0-3 yenildi.

Shakhtar Donetsk ise Arsenal Kyiv karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Arsenal Kyiv, 3 gol attı ve 14 gol yedi.

Shakhtar Donetsk, dış sahada 5 galibiyet, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk 17 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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