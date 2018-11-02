Arsenal - Liverpool maç önü

Arsenal ve Liverpool, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. Arsenal 22 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Liverpool 26 puanda ve 2. sırada. Arsenal son 6 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Liverpool, geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 123 kodlu maçı oynayanlar; Arsenal galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Liverpool galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Arsenal önceki hafta Huddersfield Town mücadelesinde 0-1 kazandı.

Liverpool ise Brighton & Hove Albion karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Arsenal, evinde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 4 gol yedi.

Liverpool ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Liverpool, 8 gol atarken 3 gol yedi.

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