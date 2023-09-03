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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Altay Bayındır oynayacak mı? - Futbol Haberleri

        Arsenal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        İngiltere Premier Lig'in 4. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Sezonun şampiyonluk adaylarından Arsenal ile Manchester United, bu akşam Londra'da kozlarını paylaşacak. İşte, tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde de büyük bir merakla beklenen Arsenal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:41
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        Arsenal Manchester United maçı için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Premier Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen zorlu karşılaşmada geçtiğimiz sezonu kıl payı Manchester City'ye kaptıran Arsenal; Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester United'ı konuk edecek. İşte, karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11'leri...

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        ARSENAL MAN. UNITED MAÇI NE ZAMAN?

        Premier Lig 2023-2024 sezonu 4. haftasına sahne olacak Arsenal Manchester United maçı bugün sat 18:30'da başlayacak ve zorlu mücadelede tecrübeli hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

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        ARSENAL MAN. UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Arsenal Manchester United karşılaşması beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Havertz, Odegaard; Saka, Nketiah, Martinelli

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        Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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