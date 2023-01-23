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Arsenal, Premier Lig’de 13 maçtır yenilmiyor!

Manchester United’ı 3-2 mağlup ederek Premier Lig’deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Arsenal, Avrupa’nın 5 büyük liginde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor

Arsenal, Premier Lig’de 13 maçtır yenilmiyor!
İHA

Bu sezon İngiltere Premier Lig’de başarılı bir performans sergileyen Arsenal, 21. haftada karşılaştığı Manchester United’ı 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Mikel Arteta’nın öğrencileri, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Londra ekibi, oynadığı son 13 müsabakada 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde bu sezon sadece 1 yenilgi yaşayan İngiliz temsilcisi, bu mağlubiyeti de 4 Eylül 2022’de oynanan ve 3-1 sona eren Manchester United maçında almıştı.

5 BÜYÜK LİGİN EN FORMDA TAKIMI

Premier Lig’de oynadığı 19 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 50 puan toplayan Arsenal, yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa liglerinde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor. Londra ekibini bu alanda, Bundesliga’da 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayern Münih ve La Liga’da 8 maçtır yenilmeyen Barcelona takip ediyor.

ODEGAARD, SAKA VE MARTINELLI ÖN PLANA ÇIKIYOR

Ligde 45 gol kaydeden Arsenal’da 3 oyuncu ön plana çıkıyor. Bu sezon 18 karşılaşmada forma giyen Martin Odegaard, kaydettiği 8 gol ve 5 asistle en skorer oyuncu olarak dikkat çekiyor. Odegaard’ın yanı sıra Londra ekibinde, 19 müsabakada 7 gol ve 7 asistle oynayan Bukayo Saka ile 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Gabriel Martinelli göze çarpıyor.

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