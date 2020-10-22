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Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Rapid Wien ile bu akşam yapacağı karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Arteta, kadrodan çıkartılmasının ardından bu sezon lig ve Avrupa maçlarında forma giyemeyecek Mesut Özil'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basında çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından takımda sadece Mesut Özil'in ücretinde indirime gitmemesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Arteta, "Dürüstçe, tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Kadromdaki oyunculardan bazılarını çıkartmak zorundaydım ve bunlardan birisi de o oldu. Tamamen benim kararım ve bu nedenle maç kaybedersek tüm sorumluluğu yine üzerime alacağım. Elinizdeki en iyi kadroya ulaşmak için bazen böyle zorlu kararlar almanız gerekir." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in bu karardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtmesine de değinen Arteta, "Herkes hissettiğini söylemek konusunda özgürdür. Kendi adıma bunun sadece bir futbol kararı olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda vicdanım çok rahat çünkü Mesut'la açıkça konuştum. Sürekli iletişim halindeydik ve birbirimizden beklentilerimizin farkındaydık. Onun da herkes gibi kendini gösterme fırsatı oldu." şeklinde konuştu.

Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin maaşıyla takımın en çok kazanan oyuncusu konumundaki Mesut Özil, son olarak 7 Mart'ta resmi bir maçta süre almıştı.

Bu sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki oyuncu, Londra temsilcisinde 254 karşılaşmada 44 gol attı.