Arsenal-Tula - Rostov maçı rakamları

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal-Tula, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Rostov takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 4 puanlı Arsenal-Tula 10. sırada bulunuyor, Rostov 9 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Arsenal-Tula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rostov son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 173. İddaa'da Arsenal-Tula kazanır 2.40, berabere biter 2.60, Rostov kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Arsenal-Tula son hafta oynanan Lokomotiv Moscow maçında 2-0 kazandı.

Rostov, Ural karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Arsenal-Tula, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Arsenal-Tula, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Rostov ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rostov, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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