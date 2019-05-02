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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arsenal - Valencia | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki Arsenal - Valencia maçının canlı aktarımı HTSPOR'da...

Arsenal Valencia

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal, Valencia'yı konuk ediyor. Topçular, finale kalmak için sahasında galip gelip finalin kapısını aralamak istiyor. Valencia ise İspanya'ya avantajlı bir skorla dönmenin peşinde...

STAT: Emirates
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 2
HAKEM: Clement Turpi

ARSENAL: Cech; Sokratis, Koscielny, Mustafi; Maitland-Niles, Xhaka, Guendouzi, Kolašinac; Özil; Lacazette, Aubameyang
TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery

VALENCIA: Neto; Diakhaby, Garay, Paulista, Roncaglia; Piccini, Carlos Soler, Parejo, Gaya; Rodrigo, Guedes
TEKNİK DİREKTÖR: Marcelino

NASIL GELDİLER?

Arsenal; Sporting, Vorskla ve Karabağ'ın bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 16 puanla lider bitirirken son 32 turunda BATE Borisov'u, son 16 turunda Rennes'i, çeyrek finalde ise Napoli'yi eledi.

Valencia ise Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu 3. bitirirerek Avrupa Ligi'ne son 32 turundan katıldı. İspanyol ekibi, bu turda Celtic'i, son 16'da Krasnodar'ı, çeyrek finalde ise Villarreal'i saf dışı bıraktı.

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