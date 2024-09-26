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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda 5-1'le turladı - Futbol Haberleri

        Arsenal ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda 5-1'le turladı

        İngiltere Lig Kupası 3. turunda Liverpool ile Arsenal, rakiplerini 5-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Liverpool evinde West Ham United'ı, Arsenal ise sahasında Bolton Wanderers'ı mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 01:30 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:34
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        Arsenal ve Liverpool, 5-1'le turladı!
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        İngiltere Lig Kupası 3. turunda Liverpool ile West Ham United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan müsabakayı 5-1'lik skorla kazanan Liverpool adını bir üst tura yazdırdı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 25 ve 49. dakikalarda Diogo Jota'dan; 74. dakikada Muhammed Salah'tan, 90. ve 90+3. dakikalarda Cody Gakpo'dan geldi.

        West Ham United'ın tek gölünü Liverpool'dan 21. dakikada Jarell Quansah kendi kalesine attı.

        Deplasman ekibinde orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Liverpool, bir sonraki maçında ligde Wolves deplasmanına gidecek.

        West Ham United ise Brentford deplasmanına gidecek.

        ARSENAL DE 5 GOLLE TURLADI

        Arsenal ise taraftarı önünde 1. Lig ekibi Bolton Wanderers ile karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Liverpool gibi 5-1 kazanarak tur biletini aldı.

        Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Declan Rice, 37. ve 49. dakikada 17 yaşındaki Ethan Nwaneri, 64. dakikada Raheem Sterling, 78. dakikada Kai Havertz kaydetti.

        Konuk ekip Bolton'ın tek golü 53. dakikada Aaron Collins'ten geldi.

        Yaz transfer döneminde Arsenal'e imza atan Raheem Sterling, yeni takımında ilk golünü attı.

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