Arsenal ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda 5-1'le turladı İngiltere Lig Kupası 3. turunda Liverpool ile Arsenal, rakiplerini 5-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Liverpool evinde West Ham United'ı, Arsenal ise sahasında Bolton Wanderers'ı mağlup etti.

Habertürk Giriş: 26.09.2024 - 01:30 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:34 facebook

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