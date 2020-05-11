Arsenal ve Tottenham Gerson'un peşinde

Koronavirüs sebebiyle futbol faaliyetleri durdurulurken, kulüpler gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig'in 2 ekibi Arsenal ve Tottenham, Roma ile Avrupa´da boy gösteren ancak beklenen patlamayı yapamayıp sonrasında Fiorentina'ya kiralanan daha sonra da ülkesinin Flamengo takımı ile anlaşan Gerson'u transfer etmek istiyor.

The Sun'da yer alan habere göre; iki takımın da Gerson için kulübüne teklif götürmeye hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca Arsenal ve Tottenhamlı yetkililerin Dünya Kulüpler Kupası'nda Liverpool ile Flamengo arasında oynanan final müsabakasında Gerson'u takip ettikleri belirtildi.