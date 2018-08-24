Arsenal - West Ham United sahaya çıkıyor

İngiltere Premier Lig maçında Arsenal ile West Ham United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Arsenal son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. West Ham United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 106 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.50, West Ham United sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Arsenal önceki hafta Huddersfield Town mücadelesinde 0-1 kazandı.

West Ham United, Everton karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Arsenal, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

West Ham United, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda West Ham United 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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