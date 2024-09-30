Arseniy Batagov: Trabzonspor'a katkı sağlamak istiyorum

Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Arseniy Batagov, Trabzonspor dergisinin 221. sayısına verdiği röportajda, kendisine olimpiyat oyunlarındayken bazı teklifler geldiğine belirterek, "Onları inceliyordum. Ama en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiğini duyunca çok mutlu olmuş, heyecanlanmıştım. Çünkü Trabzonspor'un büyük hedefleri vardı ve en önemlisi, kariyerime büyük bir kulüpte devam edeceğimi düşündüğüm için mutlu olmuştum. Bu nedenle kolay karar verdim" ifadelerini kullandı.

"ALARMLARLA YAŞAMAK HER ANLAMDA ZOR"

Savaş nedeniyle ülkesinde yaşananların çok zor olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, sözlerini şöyle devam etti:

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"O şartlarda yaşamak zor, futbol oynamak da tabii ki. Çünkü maç sırasında alarmlar çalınca soyunma odasına gidip alarmların durmasını, tehlikenin bitmesini bekliyorsunuz. Alarmlarla yaşamak her anlamda zor. Ayrıca şöyle de değerlendirebiliriz bu durumu, belki de savaştan dolayı ülkemize yabancı oyuncular gelmemeye başladı ve bunun sonucunda genç oyuncular daha fazla şans buldu. Ben de böyle şans bulup bunu değerlendirdim."