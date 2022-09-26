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Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Gürcistan sınırında bulunan Arsiyan Yaylası, yüzen adaları, irili ufaklı çok sayıda gölü ve bozulmamış doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

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AA
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    Artvin'de 'Sakin şehir' unvanlı Şavşat'ın en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Arsiyan Yaylası, trekking parkurları, gölleri, geniş çayırlarıyla huzur ve sessizlik arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

     
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    AA'nın haberine göre yaylada bulunun irili ufaklı 20 gölden biri olan Yüzen Adalar Gölü üzerindeki adacıkların rüzgarda yer değiştirmesi, efsanelere konu olan Boğa Gölü ve Kız Gölü ise hikayesiyle ilgi çekiyor.
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    Buz gibi berrak suları, bol oksijeni, zengin florasıyla farklı mevsimlerde ziyaretçi çeken Arsiyan, zorlu ulaşım koşullarından dolayı özellikle safari tutkunlarının bölgedeki önemli rotaları arasında yer almaya başladı.
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    "ÇOK GÜZEL BİR YER"

    Rize'den gelen Deniz Kepenek, Arsiyan Yaylası'nın güzelliğini duyduğunu ve bölgeye gelerek gezdiğini söyledi. Yaylanın anlatılandan daha güzel olduğunu belirten Kepenek, şöyle konuştu:
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    "Doğa, göller, hava harika. Yolun biraz uzak ve bozuk olmasına rağmen çok keyif aldık. El değmemiş, kirlenmemiş. Herkese tavsiye ederim, muhteşem güzellikte bir yer. Havası çok güzel. Suları çok soğuk, o buz gibi sulardan içtik. Ellerimizi donduracak kadar soğuk sular vardı. Ne tarafa bakarsan göl. Burada bütün güzel duyguları yaşıyorsun."
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    Ailesiyle gelen 14 yaşındaki Yusuf Ali Karadeniz de Trabzon'da yaşadığını ifade ederek, "Burayı çok beğendim. Koyunlar, göller, dağlar, her şey var. Daha önce böyle bir coğrafya görmedim. Çok güzel bir yer" dedi.
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    İstanbul'dan ailesiyle tatil için Artvin'e gelen 18 yaşındaki Ecrin Yaren de Arsiyan Yaylası'nın çok güzel bir yer olduğunu vurgulayarak, imkanı olanlara gelip bu güzelliği görmelerini tavsiye etti.
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    Yaren, "Dağı, taşı, gölü, suyu, her şeyi çok güzel. Sularından içtim, çok soğuk, bambaşka bir tadı vardı. Oturduk, gezdik, yürüyüş yaptık. Doğanın tadını çıkarttık" ifadelerini kullandı.
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    "BİR TARAFIMIZ ARDAHAN POSOF, BİR TARAFIMIZ GÜRCİSTAN"

    Bölgeye gelen turistlere zaman zaman rehberlik yapan Fatih Meydan, soğuk suları ve gölleriyle meşhur Arsiyan Yaylası'nın bölgenin en yüksek rakımlı yerlerinden olduğunu kaydetti.
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    Göllerin bulunduğu alanda ortalama 2 bin 500 olan rakımın, Genciyan Tepesi adı verilen zirvede 3 bin 500'lere kadar çıktığını belirten Meydan, "Burası sınır bölgesi. Bir tarafımız Ardahan Posof, bir tarafımız Gürcistan sınırı" diye konuştu.
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    Meydan, son yıllarda yaylaya gelen turist sayısının artmaya başladığına dikkati çekerek, "Mayıs, hazirandan başlayarak kasım ayına kadar insanlar yoğun şekilde geliyor. Turlar düzenleniyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelip insanlar burayı ziyaret ediyorlar. Özellikle yüzen adalar en çok ilgi gören göllerin başında geliyor" dedi.

     
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    Şavşat'ın Pınarlı köyünde yaşayan Alaattin Yeter de yaylanın adeta "göller diyarı" olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

     
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    "Boğa Gölü, Yüzen Adalar Gölü, Kulaklı Göl, Kız Gölü meşhur göllerimiz. Mayıs ayıyla birlikte turizm amaçlı bölgeye dağcılar geliyor. Yerli, yabancı turist geliyor. Yürüme amaçlı, gölleri görme amacıyla geliyorlar. 
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

    Son yıllarda bura neredeyse turistik bir bölge oldu. Kız Gölü, çok güzel bir kızın göldeki bir taş üzerinde altın tarağıyla saçlarını taramasıyla, Boğa Gölü de göl çevresinde yaşayan 'yenilmez boğa' olarak adlandırılan boğanın hikayeleriyle efsanelere konu olmuş."
  • Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

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