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Arslanhane Camii, UNESCO'ya aday

Ankara'nın simgelerinden tarihi Arslanhane Camii, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday olmaya hazırlanıyor

Arslanhane Camii, UNESCO'ya aday
Bir aday daha
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İHA

Ankara Altındağ'daki önemli tarihi eserlerden olan Arslanhane Camii dünyaya açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmadan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Arslanhane Camii'nin UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday olduğunu duyurdu. Bu haberi büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyleyen Başkan Balcı, "13'üncü yüzyılda Ankara Kalesi'nde inşa edilen Arslanhane Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday oldu. Altındağ'daki tarihi camimizin Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde yapılacak yoğun çabalar ile bu listede yerini alacağına inanıyoruz. Kentimiz için oldukça önemli olan çalışma için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arslanhane Camii veya bilinen bir diğer adıyla Ahî Şerafeddin Camii, Altındağ'ın en eski ve en önemli yapılarından birisi. Ankara Kalesi'nin güney tarafında yer alıyor. Tam olarak hangi tarihte ve kimin adına yaptırıldığı bilinmese de caminin yan kısmında bulunan Ahi Şerafeddin Türbesi'nin dış duvarında bulunan aslan heykelinden dolayı bu isimle anılıyor. Dışının sadeliği, içinin süslü ve güzel tasarımı gerçekten görenleri hayran bırakıyor. Ahşap sütunlarının her biri sanat eseri. Altındağ'da bulunmasından gurur duyduğumuz, çok değer verdiğimiz bir kültür mirası. Tüm dünyanın tanıyacak olmasından ve hak ettiği değeri dünya çapında da görecek olmasından dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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