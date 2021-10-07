Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Ajans Haberleri
ABONE OL

Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Malatya Valisi Aydın Baruş, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmalarını tamamlayan Kazı Heyeti Başkanı İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve kazı heyetini ziyaret etti.

Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı
AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş'u İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli karşıladı.

Arslantepe'de bu sene yapılan kazılarla ilgili bilgi alan Baruş, "Uzun yıllardır kazı çalışmalarını başarı ile devam ettirerek Arslantepe Höyüğü'nün Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almasında büyük emekleri bulunan başta Prof. Dr. Marcella Frangipane olmak üzere Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baruş, bu yılı kazı çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönecek kazı heyetine hayırlı yolculuklar diledi.

Restelli de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları ve bulunan M.Ö. 3600-5000 yıllarına ait olduğu düşünülen tohumlar ile ilgili Baruş'a bilgi verdi.

Restelli, bu seneki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 2022 yılı kazı ve tanıtım çalışmalarını planlamak üzere ülkelerine döneceklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü
KÜLTÜR-SANAT Atıklar sanat eseri oldu
'Anadolu Leoparı ve 'Okul Tıraşı'nın festival galası Antalya'da yapıldı
KÜLTÜR-SANAT Festival galaları
Naz Elmas ile sanat yolculuğu
KÜLTÜR-SANAT Sanat yolculuğu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gençlerimizin Mehmet Akif'i anlamaları son derece kritik
KÜLTÜR-SANAT Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gençlere 'Mehmet ...
Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT Film Forum Ödülleri verildi
Lubomyr Melynk ve Gigi Masin Zorlu PSM'de
KÜLTÜR-SANAT İki usta müzisyen Zorlu PSM'de
Nurgül ve Afra'dan 'Bir Barda Bir Gece...'
KÜLTÜR-SANAT Nurgül ve Afra'dan tiyatro oyunu
16. Contemporary İstanbul, ön izlemeyle Tersane İstanbul'da başladı
KÜLTÜR-SANAT 16. Contemporary İstanbul başladı
Doğubayazıt kapılarını batıya açıyor - Haberler
KÜLTÜR-SANAT Doğubayazıt kapılarını batıya açıyor
Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası jüri belirlendi
KÜLTÜR-SANAT Uluslararası jüri belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.