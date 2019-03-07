Geçen yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, çağdaş sanatın yenilikçi yüzünü keşfetmek, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinden katılan sanatçıları, bu sanatçıların yeni eserlerini görmek isteyen sanatseverler ve koleksiyonerler için bir buluşma noktası oldu.

2018 Yılında 10.000m2 lik alanda gerçekleştirilen fuara, resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, enstalasyon ve kavramsal sanat eserleriyle, 110 galeri ile sanatla ilgili kurum, kuruluş ve sanat inisiyatifleri katılmıştı. Türkiye dahil 12 ülkeden galerilerin yer aldığı, 37 ülkenin sanatçılarına ait eserlerin sergilendiği fuarda, 650 sanatçının 3.000’den fazla sanat yapıtı 43.000 sanatseverle buluşmuştu.

2019 yılında ise toplam 14 ülkeye ait farklı galerilerin, 41 ülkenin 750’den fazla sanatçısının 3.500 ‘ü aşan eserle katılacağı Art Ankara, bu yıl da dört gün boyunca Ankara'lıların buluşma noktası olacak gibi görünüyor.

2019 Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı’nın ana teması “Kadın”… Kadınla ilgili çeşitli projelerin de hayata geçirileceği bir fuar olacak bu yıl.

Fuar, 14-17 Mart 2019 tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında ATO Congresium’da ziyarete açık olacaktır.