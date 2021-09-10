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Haberler Dünyadan Art Metrano yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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Art Metrano yaşamını yitirdi

Amerikalı aktör Art Metrano'nun evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi

Art Metrano yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Ünlü aktör yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan 'Polis Akademisi' serisinin ikinci ve üçüncü filminde 'Ernie Mauser' karakterine hayat veren Amerikalı oyuncu Art Metrano'dan acı haber geldi. Metrano'nun 84 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

New York doğumlu Art Metrano'nun Florida'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.

22 Eylül 1936 doğumlu olan Arthur Metrano, New York’lu bir komedyendi. Türkiye’de de bir dönem geniş izleyici kitlesine ulaşan 'Polis Akademisi 2' ve 'Polis Akademisi 3'teki rolleriyle dünya çapında ün kazanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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