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Haberler Gündem 3. Sayfa Artçılardan korkup evden çıkan zihinsel engelliye ulaşılamıyor
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Elazığ'da artçılardan korkarak evden çıkan zihinsel engelli Müslüm, 2 gündür kayıp

Elazığ'da, iki gün önce artçı depremlerden korkarak evden çıkan zihinsel engelli Müslüm Yetim'den haber alınamıyor

Artçılardan korkup evden çıkan zihinsel engelliye ulaşılamıyor
DHA

Elazığ'da, artçılardan korkarak evden çıkan zihinsel engelli Müslüm Yetim'e 2 gündür ulaşılamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir apartmanda ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Müslüm Yetim, 15 Şubat'ta yaşanan artçı depremden korkarak evden çıktı.

Saatler sonra evine geri dönmeyince, ailesi Müslüm için endişelenerek durumu polise bildirdi. Ailenin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müslüm'ü bulmak için çalışma başlattı. Ailesi, Müslüm'ün görülmesi halinde polis ekiplerine bilgi vermelerini istedi.

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