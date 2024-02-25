Artemis Halı halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak açıklanan Artemis Halı halka arzında, toplamda 20 milyon lot dağıtımında bulunalacak. Söz konusu halka arz katılımayı düşünen yatırımcılar, "Artemis Halı halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Artemis Halı kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 'ARTMS' Artemis Halı talep toplama tarihleri...