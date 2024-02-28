Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı mı? Artemis Halı kaç lot verir?
Artemis Halı A.Ş. 25,35 TL halka arz fiyatıyla 27-28 Şubat tarihlerinde talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, Artemis Halı halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Artemis Halı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, kişi başında düşen lot dağıtım sayısı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. İşte Artemis Halı halka arz sonuçları ile 'ARTMS'in borsada işlem göreceği tarih...
Artemis Halı talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Artemis Halı halka arzının büyüklüğü 507 milyon TL olarak açıklanırken, halka açıklık oranı ise yüzde 25.37 olarak belirtildi. Peki, "Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Artemis Halı kaç lot verdi, 'ARTMS' ne zaman işlem görecek? İşte Artemis Halı halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ARTEMİS HALI TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Artemis Halı’nın halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak belirlendi. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Artemis, halka arz ile birlikte 20.000.000 TL değerinde bedelli sermaye artırımına gidecek. İşlem sonrası şirketin sermayesi 50.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye yükselecek.
Artemis Halı halka arz kapsamında 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde iki gün boyunca saat 10:30 ile 13:00 arasında talep topladı.
ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Artemis Halı’nın halka arzda toplamda 20 milyon lot dağıtılacak. Katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (253 TL)
2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (202 TL)
2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (177 TL)
3 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)
3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)
4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)
4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)
4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (101 TL)
ARTEMİS HALI HİSSE FİYATI NE KADAR?
Artemis Halı halka arzının büyüklüğü 507 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak belirlenirken 25,35 TL hisse fiyatı ile satışa sunulacak.
ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Artemis Halı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
ARTEMİS HALI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarına göre Artemis Halı katılımcılara 10 lot hisse dağıtımı yapıldı.