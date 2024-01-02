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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Arter'de 2024'ün ilk rehberli turu

        Arter'de 2024'ün ilk rehberli turu

        Arter'in güncel sergileri etrafında şekillenen çevrimiçi rehberli turları, 2024'te de devam ediyor! Arter'in sergi rehberleri tarafından farklı temalar etrafında bir araya getirilen eser seçkilerini ekranlar aracılığıyla katılımcıların yorumuna açan tur, 8 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak gerçekleştirilen turlara katılmak için turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:30
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        Arter'de 2024'ün ilk rehberli turu
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        Katılımcıları sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik eden çevrimiçi rehberli turlar, her ay Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenleniyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan turlarda, Arter’in sergi rehberleri tarafından her etkinlikte farklı bir tema etrafında bir araya getirilen eser seçkileri katılımcılarla paylaşılıyor ve yoruma açılıyor.

        Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli tur, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü 19:00–20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çevrimiçi tura katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

        Arter’in fiziksel ortamda düzenlenen turları ise Pazartesi hariç her gün, 13:00 ve 15:00 saatlerinde devam ediyor. Arter’de her Cumartesi 12:00’de İngilizce rehberli turlar da gerçekleşiyor.

        Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Kurumsal Sponsor Tüpraş’ın değerli desteğiyle, tüm sergilere giriş 24 yaş altı izleyiciler için her gün; Perşembe günleri ise her yaştan izleyici için ücretsiz. Arter binasının Kütüphane, Kitabevi, Bistro by Divan, arka bahçe alanlarına ve Galeri 0’da yer alan sergiye giriş için bilet gerekmiyor. Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın desteği sayesinde Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabiliyor.

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        #sergi
        #müze
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