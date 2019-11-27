Arter'de caz

Beste ve düzenlemeleriyle Türkiye caz tarihinde önemli bir yeri olan Emin Fındıkoğlu, 80. yaşını tamamlamak üzere olduğu günlerde caz severlerle özel bir konserde buluşacak.

Fındıkoğlu, çekirdeğinde saksofonların yer aldığı beşlisiyle 6 Aralık Cuma akşamı 21.00’de Arter’e konuk oluyor. Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserde beşliye vokalde Zeynep Kuyumcu eşlik edecek.

Piyanoda Emin Fındıkoğlu, alto saksofonda Duru Tuna, tenor saksofonda Barış Ertürk ve davulda Fırtına Kıral’dan oluşan Emin Fındıkoğlu Beşlisi, Arter’deki performansında Kuyumcu’nun yorumlarının etrafında kurulu bir repertuvarı seslendirecek.

Türkiye caz tarihinde özellikle nefesli çalgıların orkestrasyonu ve düzenlemeleriyle önemli bir yeri olan müzisyen Emin Fındıkoğlu, lise yıllarında tanışıp üflemeli çalgılarla başladığı caz müziğinin tuşlularla sürdürürken bir yandan da Arif Mardin’den aranjörlük dersleri aldı. Berklee Müzik Okulu yıllarını izleyen dönemde İstanbul caz sahnesinde görünürlük kazanan sanatçı, 70’lerde Onno Tunç, 80’lerde ise Tuna Ötenel ile topluluklar oluşturdu.