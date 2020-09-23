Arter'de yorumlama etkinliği



10 Eylül itibarıyla gerekli sağlık önlemleriyle yeniden açılan Arter, sonbaharı beş yeni sergiyle karşıladı. Arter’de devam eden Cevdet Erek: Bergama Stereotip ve Altan Gürman sergileri de tekrar ziyaretçiyle buluşurken yeni dönemin çevrimiçi etkinlikleri de başlıyor.

Cevdet Erek

Sanatçı ve akademisyen Cevdet Erek, yeni sezonda Arter’de devam eden Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi kapsamında 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 19:00’da çevrimiçi bir yorumlama etkinliği gerçekleştirecek.

Erek, Almanya’nın Bochum şehrindeki Turbinenhalle’de Ruhrtriennale kapsamında ilk kez 2019 yılında sergilenen, ardından Berlin’deki Hamburger Bahnhof Müzesi’nin tarihi binasında gösterilen Bergama Stereo ve Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisinin yapım süreçlerini, yapıta eşlik eden yayınlarda yer almayan detaylara odaklanarak anlatacak.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “Bergama Stereotip Üzerine” başlıklı etkinlik ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye internet sitesinden ulaşılabilir.