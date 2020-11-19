AA

Arter'in Almanya ve Hollanda'dan üç büyük sanat kurumuyla gerçekleştirdiği bir ortak yapım projesinin son bölümünü oluşturan sergi kapsamındaki panelde, sergi projesine dahil olan farklı aktörler bir araya gelecek.

Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ve serginin küratörü Selen Ansen'le birlikte proje ortağı tüm kurumların temsilcilerinin katılacağı panel, 3 Aralık'ta saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter'in internet sitesinden ulaşılabilecek.

Berlin'de 1938'de dünyaya gelen Alman sanatçı KP Brehmer'in kapsamlı bir retrospektifine yer verilen sergide, sanatçının esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan 200'ün üzerinde yapıtı ve arşiv malzemesi bulunuyor.

Sergiye ayrıca Brehmer'in üretiminde öne çıkan kavram, tema ve düşüncelere derinlemesine bir bakış sunan "KP Brehmer: Sanat -Propaganda" kitabı eşlik ediyor.

Ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter'de, ayrıca "Dinleyen Gözler İçin", "Yağmur Ormanı V" (varyasyon 3),"Gökcisimleri Üzerine", "Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür", "Cevdet Erek: Bergama Stereotip" ve "Altan Gürman" sergileri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.