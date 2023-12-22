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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arteta ile Klopp, Avrupa Süper Ligi'ne karşı - Futbol Haberleri

        Arteta ile Klopp, Avrupa Süper Ligi'ne karşı

        Mikel Arteta ile Jürgen Klopp, Avrupa Süper Ligi girişimine karşı olduklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:26 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:26
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        Arteta ile Klopp, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ile Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, Avrupa Süper Ligi girişimine karşı olduklarını duyurdu.

        İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Arsenal, Liverpool'un ardından söz konusu oluşuma bir tepki de İspanyol teknik adam Arteta'dan geldi.

        Yarın Liverpool ile yapacakları lig maçı öncesinde basın toplantısında konuyu değerlendiren Arteta, "Bu konuda, çok açığız. Önceden baktığımızla aynı noktadayız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı seviyoruz ve bu sevgimiz, devam edecek. Kulübün paydaşlarıyla bu konu üzerine iki yıl önce yaptığımız görüşmelerde, konuya aynı yönden baktığımızı zaten açıkça ortaya koymuştuk." ifadelerini kullandı.

        Futbolda taraftarın öneminden bahseden Arteta, "Taraftarların oyuna duyduğu tutku, futbolun onlara ait olmasından kaynaklanıyor. Onların düşünceleri çok önemli ve biz de bunları dikkate almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        KLOPP, KULÜPLERİN ELİNİN GÜÇLENMESİNDEN MEMNUN

        Avrupa Adalet Divanı'nın kararını değerlendiren diğer futbol insanı ise, Liverpool'u çalıştıran Alman Jürgen Klopp oldu.

        İngiliz kulüplerinin, söz konusu oluşuma karşı duruşundan memnuniyet duyduğunu kaydeden Klopp, "Liverpool'un konu hakkındaki açıklamalarına yüzde 100 katılıyorum. Ama FIFA, UEFA ve diğer yönetici kurumların, her istediklerini yapamayacaklarını sonunda anlaması da önemli bir gelişme." dedi.

        Klopp, bu kararın ardından UEFA'ya karşı kulüplerin elinin güçlendiğini savunarak, "Bize daha fazla turnuvaya katılma veya daha fazla maça çıkma yönünde talep getirdiklerinde, her şeyi istedikleri gibi yapamayacaklarını anlamaları açısından bu karar, avantajımıza oldu. Bundan sonra, karar alırlarken biraz titreyecekler ve bu, hoşuma gidecek. Gelecekte, bu konu hakkında daha çok konuşulacaktır." şeklinde görüş belirtti.

        Avrupa Süper Ligi girişimi, 19 Nisan 2021'de İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri taraftan başlatılmıştı.

        FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımı, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarma, uluslararası maçlara oyuncu göndermesine izin vermeme gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, yargıya taşınmıştı. Avrupa Adalet Divanı ise Avrupa Süper Ligi'nin kurulması sürecinde UEFA ile FIFA'nın, karşı rekabet yasası ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

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