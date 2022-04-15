Kardeşi tarafından öldürüldü 0:00 / 0:00

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Atlantalı rapçi Arthur Archie Eversole (37), yaşamını yitirdi. DeKalb İlçe polisi, ünlü yıldızın kardeşi Alexander Kraus'un cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Associated Press'in (AP) aktardığı habere göre; Eversole, 25 Mart'ta Atlanta'nın doğusundaki bir benzin istasyonunda ateşli silah yarasıyla bulundu. Yerel bir hastaneye nakledilen ünlü rapçi, 3 Nisan'da hayatını kaybetti.

Billboard'a göre; rapçinin kardeşi Alexander Kraus, Eversole'un saldırıya uğradığı yerin yakınında bulundu. Polisin aktardığına göre, Kraus olaysız şekilde gözaltına alındı.

Eversole'un ailesi ölüm haberini doğrularken başka bir ayrıntı vermedi.

Ünlü rapçi, en çok da 2002 yılında piyasaya sunduğu 'We Ready' şarkısıyla tanınıyordu. Arthur Eversole, MLS ekiplerinden Atlanta United'ın şarkısı olan United We Conquer'e de imzasını atmıştı.