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Artık ekran görüntüsü almak engelleniyor, Avatar özelliği WhatsApp’a geliyor!

Kısa bir zaman içerisinde gizlilik özelliklerini artırmak isteyen WhatsApp bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Mark Zuckerberg Facebook hesabı üzerinden WhatApp’la ilgili açıklamalarda bulundu.

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  • Artık ekran görüntüsü almak engelleniyor, Avatar özelliği WhatsApp’a geliyor!

    Zuckerberg’in yaptığı açıklamada WhatsApp’ın 3 yeni özelliği olacak. Bu özelliklerin çoğu ise gizlilik üzerine.

    EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK ENGELLENİYOR

    İlk özelliklerden birisi ise bazı kullanıcıların hoşuna gidebilecekken bazılarının pek de memnun kalamayacağı türden. WhatsApp’da görüntülenen tek seferlik fotoğraf ve videolar paylaşılabiliyor ayrıca ekran görüntüsü alınabiliyor. Zuckerberg bunun önüne geçilmesi için ekran görüntüsü alma özelliğinin engellenebileceğini duyurdu. Bu sayede tek seferlik olarak atılan fotoğraf veya videolar bir başkasının eline geçemeyecek.
  • Artık ekran görüntüsü almak engelleniyor, Avatar özelliği WhatsApp’a geliyor!

    GRUPLAR KİMSENİN HABERİ OLMADAN TERK EDİLEBİLECEK

    Mark Zuckerberg’in duyurduğu diğer özellik ise gruplar üzerine. Kullanıcılar artık gruplardan sessizce ayrılabilecek. Sistem üzerinden bildirimle diğer kişilere gösterilmeyecek. Gruptan kimlerin ayrıldığı grup içerisinde bulunacak olan bölüm aracılığı ile sadece 60 gün süreyle görüntülenecek.
  • Artık ekran görüntüsü almak engelleniyor, Avatar özelliği WhatsApp’a geliyor!

    SON GÖRÜLME VE ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ BAZI KULLANICILARDAN GİZLEYEBİLİRSİNİZ

    WhatsApp’da son görülme zamanı ve çevrimiçi görünürlük rehberinizde seçtiğiniz kişilere gözükebilecek. Ayarlar menüsünden Gizlilik ve Son Görülme seçeneklerini kullanarak yapabilirsiniz.
  • Artık ekran görüntüsü almak engelleniyor, Avatar özelliği WhatsApp’a geliyor!

    SİLİNEN MESAJLAR ARŞİVLENEBİLECEK

    Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özellikte kaybolan mesajlar saklanabilecek. Kullanıcılar isterlerse bu modu etkinleştirerek kaybolan mesajlarını arşivleyerek görebilecekler.
  • Artık ekran görüntüsü almak engelleniyor, Avatar özelliği WhatsApp’a geliyor!

    AVATAR OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

    Kendi avatarını oluşturma özelliği pek çok sosyal medya platformunda kullanıyor. Bu özellik şimdi WhatsApp’a taşınıyor. Henüz kullanıcılara açılmayan bu özellik beta versiyonlarda kullanılıyor. Avatar oluşturduktan sonra ona özel çıkartma paketi de otomatik olarak sunulmuş olacak. İsteyen kişiler avatarları profil fotoğrafı yapabilir.

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