Artistik cimnastik halka aletinde Adem Asil 5. oldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, artistik cimnastik halka aleti finalinde 14.966 puanla beşinci oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler halka aletinde Adem Asil, 5'inci oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde halka aleti finalleri yapıldı.
Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.966 puanla organizasyonu 5'inci tamamladı.
Aynı disiplinde Yang Liu 15.300 puanla altın, vatandaşı Jingyuan Zou 15.233 puanla gümüş, Yunan Eleftherios Petrounias 15.100 puanla bronz madalya elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.