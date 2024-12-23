Artvin-Ardahan karayolunda heyelan
Artvin-Ardahan karayolunda meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor
Giriş: 23.12.2024 - 01:49 Güncelleme: 23.12.2024 - 01:49
Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaklaşık 1 saat çift taraflı kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı. Jandarmanın tedbir aldığı yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ