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        Haberler Bilgi Yaşam Artvin bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2024 Artvin Kurban Bayramı namazı saati

        Artvin bayram namazı saati: Artvin bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı vakitlerini paylaşmasının ardından, Artvin bayram namazı saati netlik kazanmış oldu. Kurban Bayramı'nın birinci günü camide cemaatle kılınan bayram namazı iki rekattan oluşmaktadır. İşte Diyanet ile 16 Haziran 2024 Pazar Artvin bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:32 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:32
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        Bayram namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kurban Bayramı bu sene 16 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin Kurban Bayramı namazı vakitlerini paylaşmasının ardından Artvin bayram namazı saati belli oldu. Peki, "Artvin bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte Artvin bayram namazı vakti...

        İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

        Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın 1. günü 16 Haziran Pazar Diyanet İşleri tarafından belirlenen saatlerde eda edilecek.

        Artvin'de bayram namazı saat 05:15'te kılınacak.

        ARTVİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

        Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

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        1. Rekat Kılınışı

        Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

        Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

        Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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        2. Rekat Kılınışı

        İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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