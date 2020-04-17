Artvin'de filyasyon çalışmaları kapsamında 608 kişi gözetim altına alındı

Üretimi durduran işletmeci ve personeli, ihtiyaç sahipleri için çalışıyor - MUĞLA

AA

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele yürütülen filyasyon çalışmalarının virüsün yayılmasını önleme noktasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

İl genelinde etkin bir filyasyon çalışması yürütüldüğünü anlatan Dündar, "Tespit edilen hastaların temas etmiş olabileceği 608 kişiye ulaştık. Yüzde 99,3'lük başarı oranıyla Türkiye’de ilk ona girdik. İl ve ilçelerimizde 26 ayrı ekip oluşturduk. Bu ekiplerimizde görev alan 66 sağlık çalışanımız gecesini gündüzüne katarak özveri ile çalışıyor. Bu çalışanlarımızın yüzde 50’si hekimlerimizden geri kalanı da hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknikeri, paramedik gibi gruplardan oluşmakta. Bu gruplar şu an için bize yeterli. İhtiyaç halinde genişletebilecek kapasitemiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Ekiplerin tespit edilen kişileri bilgilendirerek, karantina işlemi dahil olmak üzere ne gerekiyorsa yaptığını vurgulayan Dündar, böylelikle olası bir salgın yayılmasının da önüne geçildiğini kaydetti.

Filyasyon ekiplerinde görev alan psikososyal destek birimi çalışanı Sosyal Hizmetler Uzmanı Sinan Balcı da birim olarak amaçlarının özellikle Kovit-19’dan kaynaklı psikolojik ve sosyal sorun yaşayan vatandaşlara yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Artvin'de vaka temaslı 370 vatandaşa psikososyal destek verdiklerini belirten Balcı, "Onun dışında yine 100'e yakın sağlık çalışanı ile irtibat kurduk. Onların da endişe durumlarına, streslerine karşı yardımcı olmaya çalıştık.” dedi.