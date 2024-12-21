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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de heyelan: 6 köy yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Artvin'de heyelan: 6 köyün yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Dev kaya parçaları ve toprak nedeniyle 6 köyün yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:02
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        Artvin'de heyelan: 6 köy yolu kapandı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yoğun kar yağışı ve yağmurun ardından meydana gelen heyelanla kara yolu ulaşıma kapandı.

        Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avcılar, Akarsu, Gümüşhane, Okumuşlar, Derinköy ve Ağıllar köylerini birbirine bağlayan grup yolunun 12. kilometresinde heyelan meydana geldi.

        Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak, yolu tamamen ulaşıma kapattı. Sabah erken saatlerde köylerinden ilçeye gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kapalı olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

        Heyelan sonrası bölgede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, bölgede heyelanlara karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

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        #yerel haberler
        #Artvin Haberleri
        #ardanuç ilçesi
        #Heyelan
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