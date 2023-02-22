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Artvin'de heyelan! Kayaların düştüğü minibüste 4 kişi yaralandı

Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde heyelan meydana geldi. Baraj personelini taşıyan servis aracına yamaçtan kopan kayalar isabet etti. Araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Artvin'de heyelan! Kayaların düştüğü minibüste 4 kişi yaralandı
İHA

Artvin’de baraj personelini taşıyan servis aracına yamaçtan kopan kayalar isabet etti. Büyük hasar alan araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Artvin Barajı'nda personel taşımacılığı yapan Murat Alpaslan idaresindeki minibüse Deriner-3 Tüneli mevkiine geldiği sırada yamaçtan kopan kaya kütleleri isabet etti.

Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4’ü yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri eşliğinde yaralılar Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumların iyi olduğu öğrenildi.

Heyelan sonrası jandarma ekipleri yol güvenliği için karayolunu araç trafiğine kapatırken, Karayolu ekiplerinin çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

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