Artvin'de kar nedeniyle 6 köy yolu kapandı

Artvin'de 6 köy yolu kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı
Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası 6 köyün bağlı olduğu Camili bölgesi yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de kar yağışı sonrası 6 köyün yolun ulaşıma kapandı.
İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ekipler, havzada bulunan Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.