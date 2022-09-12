DHA

Artvin'in Şavşat ilçesi Dutlu köyüne bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde Altun ailesine ait samanlıkta gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

HAYVANLAR KURTARILAMADI

Yangına uykuda yakalananlar ise kendilerini dışarı atarak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale gelirken, 12 büyükbaş hayvan ise öldü.

"ALLAH BÖYLE FELAKETLER GÖSTERMESİN"

Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Devletimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri yanan vatandaşlarımızı köydeki boş evlere yerleştirdik. İhtiyaçları karşılanıyor. Allah böyle felaketler göstermesin. Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

"TAMAMEN YANDI, HİÇBİR ŞEY KURTARAMADIK"

Köy muhtarı Mürsel Altun da vatandaşların canlarını zor kurtardıklarını dile getirerek, "Ev, ahır ve samanlıklar tamamen yandı.12 büyükbaş hayvan öldü. Hiçbir şey kurtaramadık. Yangında tüm vatandaşlar seferber oldu. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sarmak için yardımcı olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.