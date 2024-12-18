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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de79 köy yolu ulaşıma kapandı | Son dakika haberleri

        Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:04
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        Artvin'de79 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Artvin'de yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle merkezde 2, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 11 ve Yusufeli'nde 1 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        #kar yağışı
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