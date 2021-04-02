Artvin'e bağlı Ortaköy'de büyük yangın!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Artvin'e bağlı Ortaköy'de yangın: Bazı evler küle döndü

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Valilikten yapılan açıklama can kaybı ve yaralının olmadığı belirtilen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi

Artvin'e bağlı Ortaköy'de yangın: Bazı evler küle döndü
Artvin'e bağlı Ortaköy'de büyük yangın!
0:00 / 0:00
DHA

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy'de bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evi saran alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre alevlere teslim olan 4 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının, diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfetti.

VALİLİK: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

DHA'nın aktardığı habere göre; Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar tekrar kapanacak mı? MEB açıkladı! Okullar ne zaman tatil?
GÜNDEMOkullar tekrar kapanacak mı?
"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti! O eski sevgili tutuklandı... - Haberler...
GÜNDEMAntalya'da eski sevgilisini darbeden kişi tutuklandı
Balıkesir'de bir mahalleye Kovid-19 karantinası
GÜNDEMBalıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de görevden ihraç edilen FETÖ üyesi astsubay yakalandı
GÜNDEMFETÖ üyesi eski astsubay Balıkesir'de yakalandı
50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? - 50 yaş üzeri aşı hangi tarihte başlayacak?
GÜNDEM50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?
Hafta sonu Ankara'da yasak var mı? Cumartesi İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara İzmir kısıtlama
GÜNDEMAnkara ve İzmir'de hafta sonu yasak var mı?
DGS başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 DGS başvurusu hangi tarihte? ÖSYM açıkladı
GÜNDEMDGS başvuruları ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi, 39 yaralı - Haberler
GÜNDEMYolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Cumartesi İstanbul'da yasak var mı? Hafta sonu İstanbul'da sokağa çıkma var mı? Cumartesi İstanbul kısıtlama v
GÜNDEMİstanbul'da hafta sonu yasak var mı?
Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu eve kilitleyen adam tutuklandı
GÜNDEMBirlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu eve kilitleyen ...