Artvin'e bağlı Ortaköy'de büyük yangın! 0:00 / 0:00

DHA

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy'de bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evi saran alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre alevlere teslim olan 4 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının, diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfetti.

VALİLİK: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

DHA'nın aktardığı habere göre; Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.