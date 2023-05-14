Artvin Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Artvin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Artvin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Artvin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Artvin seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Artvin Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Artvin Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.64 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.7 oldu. Artvin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 52.667 oyla yüzde 47.65 - Kemal Kılıçdaroğlu: 51.467 oyla yüzde 46.56 - Sinan Oğan: 5.689 oyla yüzde 5.15 - Muharrem İnce: 707 oyla yüzde 0.64 aldı. Artvin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Artvin Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.02 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:05 itibarıyla yüzde 88.4 oranında açıldı. 2023 Artvin milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 47.274 oyla yüzde 50.26 - Millet İttifakı: 40.457 oyla yüzde 43.01 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.557 oyla yüzde 1.66 - Ata İttifakı: 930 oyla yüzde 0.99 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 469 oyla yüzde 0.5 aldı. Saat 21:05 itibarıyla 2023 Artvin milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

