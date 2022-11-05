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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis merkezinde tartıştığı polisi tabancayla ayağından vurdu (2)

DHA

Polis merkezinde tartıştığı polisi tabancayla ayağından vurdu (2)


OLAY ANI KAMERADA
Artvin´in Borçka ilçesinde bir kişinin eşinden şikayetçi olmak gittiği polis merkezinde tartıştığı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tabancayla ayağından vurarak yaraladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin polis merkezi önünde polis memuru ile tartıştığı, ardından da peşinden koşarak vurduğu anlar yer aldı. Kaçmaya çalışan şüphelinin polis ekiplerinin art arda havaya ateş etmesi sonucu bir otomobilin arkasına saklandığı da görüldü. Olay sonrası şüphelinin vatandaşlar tarafından darbedildiği, polisin havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı. (DHA)Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Borçka Nurbay USTA
2022-11-05 19:31:48

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