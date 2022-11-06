Tartıştığı polisi vuran şüpheli de polis çıktı



Nurbay USTA/BORÇKA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Borçka ilçesinde eşinden şikayetçi olmak gittiği polis merkezinin önünde bekletildiği iddiasıyla tartıştığı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tabancayla omzundan vurarak yaralayan şüphelinin Trabzon'da görevli polis memuru Selim M. olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Borçka İlçe Emniyet Amirliği´nde meydana geldi. Eşi ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı belirtilen Selim M., şikayette bulunmak üzere polis merkezine geldi. Bu sırada belinde tabanca olduğu fark edilen Selim M., bekletildiğini öne sürerek polis memurları ile tartıştı. Çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran Selim M., karşı caddeye doğru kovaladığı nöbetçi polis memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş etti. Çevredekilerin saldırısına uğrayan Selim M., havaya uyarı ateşi açan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Omzundan yaralanan polis memuru Ali Rıza Yıldıran ise gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yıldıran buradan da Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vatandaşların saldırısında yaralanan Selim M. de hastanede tedavi altına alındı.

OLAY KAMERADA

Olay ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Selim M.'nin polis merkezi önünde polis memuru ile tartıştığı, ardından da peşinden koşarak vurduğu görüldü. Kaçmaya çalışan şüphelinin polis ekiplerinin art arda havaya uyarı ateşi açması sonucu bir otomobilin arkasına saklandığı da görüntülerde yer aldı. Olay sonrası şüphelinin vatandaşlar tarafından darbedildiği, polisin havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.

ŞÜPHELİ DE POLİS

Hastanede tedavisi süren şüpheli Selim M.'nin de polis memuru olduğu, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen polis memurunun izinli olduğu ve Artvin'in Borçka ilçesine geldiği belirtildi.

YARALI POLİSE ZİYARET

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile yaralı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Polis memuruna 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Doruk doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldıran´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Borçka Nurbay USTA

2022-11-06 16:00:07



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