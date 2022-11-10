Su altında kalacak 72 yıllık hükümet konağı kapısına kilit



Nusret DURUR/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, baraj inşaatıyla birlikte merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinde 10 bin kişinin, 3 ayrı bölgedeki yeni yerleşim alanlarına büyük göçü sürüyor. Yeni yerleşim yerinde konutlar ve dağ eteklerinde inşa edilen villa tipi evlere taşınanlar, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor. Asırlık anıların sular altında kalacağı ilçede, yeni yerine taşınan 72 yıllık hükümet konağının zincir asılan kapısı da kilit vurularak kapatıldı.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda gövde inşaatı tamamlandı. Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

152 YILLIK TARİHİNDE 7'NCİ KEZ TAŞINACAK

İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolgu ile 153 hektar alan elde edildi. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları da tamamlandı. Sular altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 köyde, yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi, inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak ilçede büyük göç, yeni yılda tamamlanacak.

KAMU BİNALARI KAPANDI

Baraj inşaatıyla birlikte merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde, 3 ayrı bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap, taşınmaya hazır hale getirildi. İlçede taşınan kamu kurumlarının kapısına da kilit vuruluyor. Su altında kalacak 72 yıllık hükümet konağı binası da görevlilerce zincir asılan kapısına kilit vurularak kapatıldı. Anıların sular altında kalacağı ilçede bölge halkı, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.

'YUSUFELİ´NİN ANILARI ÇOK'

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hükümet konağının taşındığı yeni yerleşim alanındaki yerinde incelemelerde bulundu. Vali Doruk, "Anıları çok Yusufeli´nin, her ayrılık bir duygusal atmosfer oluşturuyor tabi ki. Oradan ayrılacağını düşündükçe de özellikle yaşlılarımız bunu daha fazla yaşıyorlar ve bunları hatırlayıp, duygusal anlar yaşıyorlar. Güzel ortamlar oluşturuldu hem iletişim anlamında hem halkla ilişkiler ve mekansal planlama anlamında çok ferah hizmet alanlarımız oluştu. Mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Biz de olabildiğince kendilerine yardımcı olacağız" dedi.

`KİLİDİ GÖRÜNCE İNSAN HÜZÜNLENİYOR´

Kapısına kilit vurulan hükümet konağında 12 yıl memur olarak çalışıp, emekli olan Mustafa Demir, "Bu bina yapıldığında ortaokul öğrencisiydim. Çok anılarımız var, 12 yıl o binada mal müdürlüğünde çalışıp, emekli oldum. Anılarımız geride kaldı. İnsan anılarının olduğu yeri zincirli, kilitli görünce üzülüyor, hüzünleniyor. Burada iyi dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. İyi kötü günlerimiz oldu" diye konuştu.

Hükümet konağının inşasında çalışan Yılmaz Yılmaz ise "O yıllarda binanın inşasında çalıştım. Şimdi kilidi görünce üzüldüm" dedi.

Ahmet Durur da "Yıllarımız burada geçti, insan tabi ki üzülüyor. Orası zamanında bomboş bir yerdi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2022-11-10 09:49:37



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