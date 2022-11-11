Artvin'de bozayının sokaklarda yiyecek araması kamerada



Emirhan PEHLİVAN/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'in Borçka ilçesine inen bozayı, sokaklarda yiyecek ararken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esentepe Mahallesi'ne gece inen bozayı, bir süre sokaklarda yiyecek aradı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde; otomobilin önünde koşturan bozayıyı, sokak köpeklerinin havlayarak uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da yer aldı. Görüntü çeken kişinin ise "Böyle bir şey yok, ayı geldi" dediği duyuldu. Bozayı, bir süre sonra ormana doğru gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka Emirhan PEHLİVAN

2022-11-11 10:26:40



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