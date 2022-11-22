Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin hepsinin kökünü kazıyacağız (2)

YENİ EVDE AİLENİN KONUĞU OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni´nin ardından yeni yerleşim yerinde, 7A 01 No´lu binada oturan Bilal-Seher Tosun çiftinin evine konuk oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum´un da eşlik ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tosun ailesiyle bir süre sohbet etti, ikram edilen çayı içti. Bina çıkışında bekleyen biriyle de fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra helikopterle Rize-Artvin Havalimanı´na geçti.
Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını anlatan Bilal Tosun, "Cumhurbaşkanı'mız anahtar teslimi sırasında bize `Çayınız var mı?' diye sordu. `Elbette, sizi bekliyoruz´ dedim. Bizleri ziyaret etti, çok mutlu olduk. Evi çok beğendi. Biz de beğendiğimizi kendisine ilettik. Çay ve börek ikram ettik. Aynı zamanda bal üreticisiyim. Kendisine, eşi Emine Erdoğan´a iletmek üzere bal da hediye ettim. Arıcılık üzerine güzel sohbetimiz oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-11-22 17:36:58
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