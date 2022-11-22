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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin hepsinin kökünü kazıyacağız (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin hepsinin kökünü kazıyacağız (2)


YENİ EVDE AİLENİN KONUĞU OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni´nin ardından yeni yerleşim yerinde, 7A 01 No´lu binada oturan Bilal-Seher Tosun çiftinin evine konuk oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum´un da eşlik ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tosun ailesiyle bir süre sohbet etti, ikram edilen çayı içti. Bina çıkışında bekleyen biriyle de fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra helikopterle Rize-Artvin Havalimanı´na geçti.
Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını anlatan Bilal Tosun, "Cumhurbaşkanı'mız anahtar teslimi sırasında bize `Çayınız var mı?' diye sordu. `Elbette, sizi bekliyoruz´ dedim. Bizleri ziyaret etti, çok mutlu olduk. Evi çok beğendi. Biz de beğendiğimizi kendisine ilettik. Çay ve börek ikram ettik. Aynı zamanda bal üreticisiyim. Kendisine, eşi Emine Erdoğan´a iletmek üzere bal da hediye ettim. Arıcılık üzerine güzel sohbetimiz oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-11-22 17:36:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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