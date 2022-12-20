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Su altında kalacak ilçede 'geri dönüşüm' yıkımı

DHA

Su altında kalacak ilçede 'geri dönüşüm' yıkımı


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutan Yusufeli Barajı nedeniyle göçün sürdüğü ilçede, kamu binalarının da yıkımı başladı. Tek tek yıkılan yapılardan toplanan demirlerse geri dönüşüm için kamyonlarla taşınıyor. Hükümet konağının yıkımının yapıldığı ilçede, diğer kamu binaları da yıl sonuna kadar yıkılacak.
Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek. Baraj, Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.
DEMİRLER GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN TOPLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, şu ana kadar 20 milyon metreküpü aşkın su depolandı. 51 metreye ulaşan su seviyesi ile eski Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü, kısmen su altında kaldı. Baraj inşaatıyla birlikte merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinde; kapısına kilit vurulup, yeni yerleşim yerine taşınan kamu binalarında hurda alım sürecine geçildi. 'Büyük göç'ün sürdüğü ilçede 72 yıllık hükümet konağı, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin altında iş makineleriyle yıkıldı. İşçiler ise tek tek yıkılan yapılardan demir toplamaya başladı. Toplanan demirler geri dönüşüm için kamyonlarla taşındı. İlçedeki diğer kamu binaları da yıl sonuna kadar yıkılacak.
YENİ YUSUFELİ İLÇESİ KURULUYOR
Baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde yeniden kuruluyor. 24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi. 3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı. 3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yükseldi. Toplamda 34 milyar TL'yi bulan yatırım kapsamında 69,2 kilometresi tünel olmak üzere köprü ve viyadüklerden oluşan 110 kilometrelik de yeni yol ağı oluşturuldu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-12-20 10:29:48

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