Artvin´de şampiyon boğa 500 bin TL´ye satıldı

Arzu ERBAŞ/ARTVİN,(DHA)ARTVİN´de Kafkasör Boğa Güreşleri´nin geçen yılki şampiyonu 850 kilogramlık 7 yaşındaki `Vefa´ adlı boğa, Bursa ve Artvinli 2 iş insanı tarafından 500 bin TL´ye satın alındı. Boğa, bölgede düzenlenecek yeni festivallerdeki güreşlere hazırlanacak.
Kentte geçen yıl yapılan 41´nci Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olarak 'başboğa unvan'ı alan Özgür Kamil Koçer ve Hakan Koçer'in sahibi olduğu 7 yaşındaki 850 kilogramlık `Vefa' isimli boğa, Bursalı iş insanı Uğur Yıldız ve Artvinli iş insanı Haluk Koçer tarafından satın alındı. 500 bin TL´ye satılan boğa, gelecek boğa güreşlerine hazırlanacak.
'GELECEK FESTİVALLERDE YERİMİZİ ALACAĞIZ'
Vefa´nın yeni sahibi Haluk Koçer, "Boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Böyle başarılı ve kıymetli bir boğaya sahip olduğumuz için mutluyum. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa'nın yeri özel. Vefa´nın güreşler için hazırlığı başladı. İdmanlara da mart ayı gibi başlarız. Vefa artık genç değil deneyimli bir boğa. Güreşlerde pes etmeyecektir, oldukça iddialıyız. Gelecek festivallerde yerimizi alacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ
2023-01-05 13:33:08
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